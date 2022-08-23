Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un bikinili hallerini paylaştı! Tescilli güzel Pınar Altuğ fit haliyle yine çok konuşuldu “Flaş flaş...”
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Altuğ, şimdi ise eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşinin bikinisiyle kano kullandığı anları kayıt altına alarak esprili bir notla yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Pınar Altuğ, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...
21 yaşında Türkiye Güzeli seçildikten sonra önce 1995 yılında magazin sunuculuğu yapmaya başlayan ve ardından oyunculuğa soyunan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açan eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündem geldi.
Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru kano kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.