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Haberler Magazin Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Atacan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Nisan 2008'de nikah masasına oturduğu Pınar Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunarak kızı Su ile bir pozunu paylaştı. Atacan'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken Su son haliyle hayran bıraktı. İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...

11.10.2022 20:39 - Son Güncelleme: 11.10.2022 20:39
Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer alan Yağmur Atacan, Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle hafızalara kazındı.

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Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, Nisan 2008'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem oldu.

Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Yağmur Atacan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Ünlü oyuncu, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunarak kızı Su ile bir pozunu paylaştı.

Yağmur Atacan “En iyi kız babaları bilir” deyip paylaştı! Pınar Altuğ’un güzel kızı son haliyle ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

Atacan, paylaşımının altına ise 'Dünya Kız Çocukları Günü' etiketiyle birlikte "Kız çocuğunun ne demek olduğunu en iyi kız çocukları bilir" notunu ekledi.

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