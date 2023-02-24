Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Ozan Uğurlu'yu siz bir de şimdi görün! Küçük Mustafa artık 31 yaşında tanıyana aşk olsun
Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat, bir dönemin en çok izlenen yapımlar arasındaydı. Bir Türk bir Yunan gencin aşk hikayesinin anlatıldığı 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide 'Mustafa' karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğa devam etmeyen şimdilerde sosyal medyada müzik çalışmaları yapan Uğurlu'nun son hali sizi çok şaşırtacak.
24.02.2023 08:31 - Son Güncelleme: 24.02.2023 08:31
Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat bir Türk bir Yunan gencin aşk hikayesini anlatıyordu.
İşte yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı Ozan Uğurlu'nun son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...