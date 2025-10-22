Yabancı Damat’ın Mustafa Can’ı artık 33 yaşında! Son hali görenleri hayrete düşürdü
Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in yer aldığı Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu, aradan geçen 21 yılın ardından gündeme geldi. Şimdilerde 33 yaşında olan Uğurlu'nun son hali merak konusu oldu. Değişimiyle ağızları açık bırakırken oyuncuyu gören tanımakta zorlanırken "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'nun son hali...
Giriş Tarihi: