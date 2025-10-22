PODCAST CANLI YAYIN

Yabancı Damat’ın Mustafa Can’ı artık 33 yaşında! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in yer aldığı Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Uğurlu, aradan geçen 21 yılın ardından gündeme geldi. Şimdilerde 33 yaşında olan Uğurlu'nun son hali merak konusu oldu. Değişimiyle ağızları açık bırakırken oyuncuyu gören tanımakta zorlanırken "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'nun son hali...

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve üç sezon boyunca izleyici ile buluşan Yabancı Damat dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, yıllar sonra gündem oldu.

Takvim Logo

Dizide ailenin en küçük çocuğu Mustafa Can'ı canlandıran Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı ve son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Takvim Logo

Şimdilerde 33 yaşında olan Uğurlu, değişimiyle ağızları açık bırakırken oyuncuyu gören tanımakta zorlandı ve "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı.

Takvim Logo

İşte Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu başta olmak üzere televizyon ekranlarının küçük yıldızlarının büyük değişimleri...

Takvim Logo

Ayberk Koçar

Takvim Logo

Ayberk Koçar

Takvim Logo

Ayberk Koçar

Takvim Logo

Elif Ceren Balıkçı

Takvim Logo

Birsu Demir

Takvim Logo

Birsu Demir

Takvim Logo

Birsu Demir

Takvim Logo

Ege Tanman

Takvim Logo

Emir Berke Zincidi

Takvim Logo

Su Burcu Yazgı Coşkun

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Ozan Uğurlu

Takvim Logo

Sibel Kasapoğlu

Takvim Logo

Asena Keskinci

Takvim Logo

Gizem Güven

Takvim Logo

Dilara Kurtulmuş

Takvim Logo

Batuhan Karacakaya