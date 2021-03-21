Yabancı Damat dizisinin Eleni'siydi... Koronavirüse yakalanan Ayla Karaca'dan kahreden haber!
Yabancı Damat dizisinde Eleni karakteri ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 87 yaşındaki ünlü sanatçı Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayla Karaca'nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.
AYLA KARACA KİMDİR?
1933 yılında İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944'te Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı. Usta isim
AYŞEGÜL ATİK
Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Usta sanatçılar aramızdan teker teker ayrldı. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...