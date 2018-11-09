Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kerem Göğüş ile boşanacağı haberleri sorulduğunda Wilma Elles'in morali bozulmuştu. Güzel oyuncu, "Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu?" sözleriyle, ayrılık haberlerini yalanlamıştı.