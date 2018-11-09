Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüş'ün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor iddiaları geçtiğimiz yıllarda ortaya atıldığı zaman çift yalanlarken bu sefer soruları cevapsız bırakmayı tercih etti. 32 yaşındaki Wilma Elles ile iş adamı Kerem Göğüş 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilikten ikiz bebekleri olmuştu. Kerem Göğüş'ün annesi Nurcan İlleez'in Wilma Elles hakkında sözleri, çiftin boşanma aşamasında olduğunu düşündürttü. Peki, Wilma Elles kimdir?

9 Kasım 2018 Cuma, 13:10:48 Güncelleme: 13:26:24
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Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

2014 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, bir markanın verdiği 'Kışa Merhaba' partisine yalnız başına katıldı. Kırmızı elbisesi ile göz dolduran 32 yaşındaki Wilma Elles, keyifli halleriyle dikkati çekti.

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Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

WİLMA KAÇTI

İkiz bebek annesi oyuncu, eşi ve kayınvalidesinin davete gelmesiyle apar topar oradan ayrıldı. Sık sık Kerem Göğüş ile boşanacakları konuşulan Wilma Elles'in bu hareketi ayrılacaklarını doğruladı.

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Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

KAYNANASINDAN WILMA'YA ŞOK SÖZLER!

Kayınvalide İlleez, "O kadın buradan gitti mi? Onu görmek istemiyorum" diyerek, oğluna tepki gösterdi.

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Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kerem Göğüş ile boşanacağı haberleri sorulduğunda Wilma Elles'in morali bozulmuştu. Güzel oyuncu, "Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu?" sözleriyle, ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

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Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

WILMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğmuştur. Alman vatandaşıdır. ikisi, ikisi erkek 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi imiş.

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