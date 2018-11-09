Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüşün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?

Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor mu? Kerem Göğüş'ün annesinden şok sözler: O kadın buradan gitti mi?
Wilma Elles ile Kerem Göğüş boşanıyor iddiaları geçtiğimiz yıllarda ortaya atıldığı zaman çift yalanlarken bu sefer soruları cevapsız bırakmayı tercih etti. 32 yaşındaki Wilma Elles ile iş adamı Kerem Göğüş 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilikten ikiz bebekleri olmuştu. Kerem Göğüş'ün annesi Nurcan İlleez'in Wilma Elles hakkında sözleri, çiftin boşanma aşamasında olduğunu düşündürttü. Peki, Wilma Elles kimdir?
9 Kasım 2018 Cuma, 13:10:48 Güncelleme: 13:26:24
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