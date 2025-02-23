Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den istekleri ortaya çıktı! İlk duruşmaya haftalar kala şok talepler: 500 bin euro tazminat...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında gerilim bitmek bilmiyor.
Mauro Icardi, Wanda Nara'dan sonra e China Suarez ile aşkını ilan etti. Çiftin aşkı tam gaz devam ederken Wanda Nara ise L-Gante ile aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Son olarak Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin 11 Mart'ta görülecek ilk duruşmasına haftalar kala magazin gündeminde büyük yankı uyandıran gelişmeler yaşandı.
WANDA NARA'NIN BOŞANMA İSTEKLERİ ŞOKE ETTİ
Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda Nara, Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep ediyor.
Bununla da kalmayan Wanda Nara aylık tazminatın yanı sıra Como Gölü kıyısında bulunan bir villa, Milano'da bir daire ve çocuklarının velayetini istedi.
ARALARINDA NELER OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin özel bir uçakla ülkesine döndüğü ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara'nın evine gittiği ve Nara'nın da karakola giderek şikayette bulunduğu iddia edilmişti.
WANDA'YI İFŞA ETMİŞTİ
Öte yandan Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Nara'nın evinde kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği paylaşımlarda bulunmuştu.
Icardi, Nara'nın yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düşmüştü.
Icardi'nin bu paylaşımına ise Wanda Nara sessiz kalmayıp, "Avukatlara önceden haber vererek geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almak için gönüllü olarak ödünç verdiğim evime geldim. Yalnız değildim" şeklinde cevap vermişti.