Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den istekleri ortaya çıktı! İlk duruşmaya haftalar kala şok talepler: 500 bin euro tazminat...

WANDA'YI İFŞA ETMİŞTİ Öte yandan Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Nara'nın evinde kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği paylaşımlarda bulunmuştu.

Icardi, Nara'nın yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düşmüştü.