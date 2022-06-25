Vurularak öldürülmüştü! Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! 'O mezardan çıkıp gel!' Değişimi sosyal medyayı salladı
Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz bambaşka biri oldu! Dizide Ali'nin vurularak şehit edildiği sahne izleyiciye duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'nın diziye veda ettikten sonra neler yaptığı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu profil resmine uzun saçlı halini ekledi. Oyuncunun diziye geri dönmesini isteyen hayranları da yorum kısmına düşüncelerini yazdı. İşte o yorumlar ve Alp Korkmaz'ın İnstagram paylaşımları...
Arka Sokaklar dizisinde Ali komiser karakteriyle tanınan Alp Korkmaz diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Yeni haliyle fotoğraflar yayımlayan ünlü oyuncunun diziden ayrılışı sevenlerini bir hayli üzmüştü. Paylaşımlarına 'O mezardan çıkıp gel' şeklinde yorumlar yapılırken, uzun saçlı yeni hali dikkatlerden kaçmadı. İşte sosyal medyayı sallayan Alp Korkmaz'ın o paylaşımları...
Başrollerinde Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Zafer Özgür, Alp Korkmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Alp Korkmaz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Diziden ayrıldığından beri herhangi bir açıklama yapmayan Alp Korkmaz'ın anlaşması bittiği için veda ettiği ortaya çıktı.