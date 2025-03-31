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Volkan Konak'ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu acı haber sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Vasiyeti ortaya çıkan Konak'ın cenaze programına ilişkin bilgiler de açıklandı. Peki cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? İşte konuya ilişkin bilgiler.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 13:44
Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Volkan Konak, Kıbrıs'taki konseri sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki sanatçı verdiği konserin ardından aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, geride 33 yıllık bir evlilik, üç çocuk ve milyonlarca sevenini bıraktı.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

KONSER SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

KALP MASAJI YAPILDI

Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. 58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

ACI HABERİN ARDINDAN HASTANEYE KOŞTULAR

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm haberini almasının ardından hastane önünde fenalaştı.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

Sevilen sanatçının vefat haberini duyan Sibel Can ve Hakan Altun gözyaşları içerisinde hastaneye geldi.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

SON PAYLAŞIMI 22 SAAT ÖNCE

Volkan Konak, son paylaşımını 22 saat önce yapmış ve takipçilerinin bayramını kutlamıştı.

Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

(Fotoğraflar: Instagram, Takvim Foto Arşiv)