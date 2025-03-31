Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın cenazesi hangi camide, nereye defnedilecek?

Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Volkan Konak, Kıbrıs'taki konseri sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki sanatçı verdiği konserin ardından aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, geride 33 yıllık bir evlilik, üç çocuk ve milyonlarca sevenini bıraktı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.
Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
KONSER SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.
KALP MASAJI YAPILDI
Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. 58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
ACI HABERİN ARDINDAN HASTANEYE KOŞTULAR
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm haberini almasının ardından hastane önünde fenalaştı.
Sevilen sanatçının vefat haberini duyan Sibel Can ve Hakan Altun gözyaşları içerisinde hastaneye geldi.
SON PAYLAŞIMI 22 SAAT ÖNCE
Volkan Konak, son paylaşımını 22 saat önce yapmış ve takipçilerinin bayramını kutlamıştı.
(Fotoğraflar: Instagram, Takvim Foto Arşiv)