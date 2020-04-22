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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

Fenerbahçe'nin efsaneleşen isimlerinden, şimdilerde yardımcı antrenör olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son haliyle sosyal medyayı salladı. Eski Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, kendisiyle özdeşleşen koyu saç renk saçlarını bakır kızılına boyadı. Karantina günlerinde saç renginde değişikliğe giden Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı sosyal medyayı salladı. Daha önce defalarca estetik iddialarıyla gündeme gelen Zeynep Sever Demirel'in son hali sizi çok şaşırtacak.

22.04.2020 09:28 - Son Güncelleme: 22.04.2020 09:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

Kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında 2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Zeynep Demirel, şu sıralar corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Vaktini YouTube kanalına video çekerek ve spor yaparak geçiren Zeynep Demirl, imaj değişikliğine gitti.Yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını bakır rengine boyayan Demirel, yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

SİYAH SAÇLAR GİTTİ
Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi.

"İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

İŞTE SON HALİ

Zeynep Sever Demirel yeni haliyle oyuncak bebeğe benzetildi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün

Öte yandan Zeynep sever Demirel daha önce defalarca estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

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