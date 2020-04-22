Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün
Fenerbahçe'nin efsaneleşen isimlerinden, şimdilerde yardımcı antrenör olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, son haliyle sosyal medyayı salladı. Eski Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, kendisiyle özdeşleşen koyu saç renk saçlarını bakır kızılına boyadı. Karantina günlerinde saç renginde değişikliğe giden Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı sosyal medyayı salladı. Daha önce defalarca estetik iddialarıyla gündeme gelen Zeynep Sever Demirel'in son hali sizi çok şaşırtacak.
SİYAH SAÇLAR GİTTİ
Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi.
"İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...