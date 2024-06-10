Vizontele Tuuba’nın yıldızı Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i çıktı! Meğer çocukken Türkan Şoray’ın oğlunu oynamış...

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tarık Akan, Tuba Ünsal, Altan Erkekli, Bican Günalan, Tolga Çevik, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, İclal Aydın gibi isimlerin yer aldığı Vizontele Tuuba ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde rol alan kadın oyuncunun, çocukken Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i canlandırdığı ortaya çıktı. Bakın küçük Samet'i hangi ünlü kadın oyuncu canlandırmış...
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tarık Akan, Tuba Ünsal, Altan Erkekli, Bican Günalan, Tolga Çevik, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, İclal Aydın gibi isimlerin yer aldığı Vizontele Tuuba, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmle ilgili bir gerçekn ise duyanları şaşkına çevirdi.
Vizontele Tuuba'da rol alan kadın oyuncunun, çocukken Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i canlandırdığı ortaya çıktı.