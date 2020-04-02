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Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

Victoria's Secret'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti. İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini açıklayan Graham, yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Graham'dan yeni bir paylaşım geldi. Alexina Graham, iyi olduğunu gösteren bir video paylaştı. Evde ve dinlendiğini söyleyen Victoria's Secret'ın kızıl meleği, bu süreçte mesaj atan ve kendisini seven herkese teşekkürlerini ileten bir de not ekledi.

02.04.2020 12:10 - Son Güncelleme: 02.04.2020 12:10
Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

Dünyaca ünlü model Alexina Graham, koronavirüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Victoria's Secret ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti. Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran süpermodel, son yayınladığı gönderi ile hayranlarını sevindirdi.

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Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

Alexina Graham Instagram hesabından iyi olduğunu ve evde olduğunu belirten bir video yayınladı. Ve yazdığı nota bu zorlu süreçte yanında olan herkese iyi dileklerini iletti.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

Graham, İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini söylemişti.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

"YALNIZ OLMAK İSTEMEDİM"

Ünlü model, "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim." demişti.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalanmıştı... Alexina Graham'dan video geldi

İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı.

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