Victoria's Secret'in en gözde mankeniydi! Alessandra Ambrosio'nun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç

Dünyaca ünlü model ve eski Victoria's Secret mankeni Alessandra Ambrosio, formda kalmanın sırrını açıkladı. Fit ve sağlıklı görünümüyle her zaman dikkat çeken Alessandra Ambrosio, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olan ara öğünlerine dikkat çekti. İşte o besin...