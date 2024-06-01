SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Victoria's Secret'in en gözde mankeniydi! Alessandra Ambrosio'nun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç

Dünyaca ünlü model ve eski Victoria's Secret mankeni Alessandra Ambrosio, formda kalmanın sırrını açıkladı. Fit ve sağlıklı görünümüyle her zaman dikkat çeken Alessandra Ambrosio, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olan ara öğünlerine dikkat çekti. İşte o besin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 11:01 Güncelleme 01 Haziran 2024, 11:17
Victoria’s Secret’in en gözde mankeniydi! Alessandra Ambrosio’nun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç 1

Dünyaca ünlü model ve eski Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, formda kalmanın sırrını açıkladı.

Victoria’s Secret’in en gözde mankeniydi! Alessandra Ambrosio’nun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç 2

ALESSANDRA AMBROSİO'NUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Fit ve sağlıklı görünümüyle her zaman dikkat çeken Alessandra Ambrosio, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olan ara öğünlerine dikkat çekti.

Victoria’s Secret’in en gözde mankeniydi! Alessandra Ambrosio’nun sırrı ortaya çıktı: Her gün bir avuç 3

BİR AVUÇ FINDIK

Ambrosio ara öğünlerinde bir avuç fındık yediğini açıkladı. Fındık, içerdiği sağlıklı yağlar, protein ve lif ile hem tok tutuyor hem de enerji veriyor.

SON DAKİKA