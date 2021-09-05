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Haberler Magazin Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! 'Bunu da görmedik demeyiz artık'

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! 'Bunu da görmedik demeyiz artık'

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi sosyal medya, 'Bunu da görmedik demeyiz artık' yorumlarıyla yıkıldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşi Victoria'nın kalçalarını paylaşmış ve sosyal medyada, "Victoria Beckham'dan da bekliyoruz aynısını" yorumları yapılmıştı. 21 yıllık evli olan çift, 'Mutlu pazarlar' notlu paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

05.09.2021 16:14 - Son Güncelleme: 05.09.2021 16:28
Victoria Beckham eşi David Beckham’ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! ’Bunu da görmedik demeyiz artık’

"BUNU DA GÖRMEDİK DEMEYİZ ARTIK"

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, o paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

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Victoria Beckham eşi David Beckham’ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! ’Bunu da görmedik demeyiz artık’

21 yıllık evliliklerini 4 evlat ile taçlandıran Backham çifti sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Victoria Beckham eşi David Beckham’ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! ’Bunu da görmedik demeyiz artık’

Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşinin kalçalarını paylaşması ile hafızalara kazınmıştı.

Victoria Beckham eşi David Beckham’ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! ’Bunu da görmedik demeyiz artık’

Sosyal medyada ise paylaşımla ilgili o dönem aynısını Victoria Beckham'dan beklediklerini söylemişlerdi.

Victoria Beckham eşi David Beckham’ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! ’Bunu da görmedik demeyiz artık’

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Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, sosyal medya ünlü bu pazar ünlü çifti konuşuyor...

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