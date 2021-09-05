Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi sosyal medya yıkıldı! 'Bunu da görmedik demeyiz artık'
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi sosyal medya, 'Bunu da görmedik demeyiz artık' yorumlarıyla yıkıldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşi Victoria'nın kalçalarını paylaşmış ve sosyal medyada, "Victoria Beckham'dan da bekliyoruz aynısını" yorumları yapılmıştı. 21 yıllık evli olan çift, 'Mutlu pazarlar' notlu paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
05.09.2021 16:14
- Son Güncelleme: 05.09.2021 16:28
"BUNU DA GÖRMEDİK DEMEYİZ ARTIK"
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, o paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyada ise paylaşımla ilgili o dönem aynısını Victoria Beckham'dan beklediklerini söylemişlerdi.
BEKLENEN OLDU
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, sosyal medya ünlü bu pazar ünlü çifti konuşuyor...