Vermem Seni Ellere’nin Zeliş’i Buse Meral’den sevgilisiyle romantik pozlar! Gören inanamadı! Meğer Zalim İstanbul’un yıldızıyla...
Emre Bey ile başrolünü üstlendiği, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral, performansıyla büyük beğeni topladı. Kariyeri kadar güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Buse Meral'in Vermem Seni Ellere'nin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ordu'da sevgilisiyle verdiği pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Meral'in Zalim İstanbul'un ünlü oyuncusuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Buse Meral ile sevgilisinin romantik pozları...
27.06.2023 12:52 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:52
Buse Meral, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük beğeni topladı.
Buse Meral'in Vermem Seni Ellere'nin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ordu'da sevgilisiyle verdiği pozlar sosyal medyaya bomba gibi düştü.