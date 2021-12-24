Vedat Milor kızıyla fotoğrafını paylaştı takipçisinden gelen kızdıran yorumu yanıtsız bırakmadı: "İsteseniz de istemeseniz de..."

Vedat Milor kızıyla fotoğrafını paylaştı, takipçisinden gelen kızdıran yorumu yanıtsız bırakmadı! Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya üzerinden düzenlediği yemek anketleriyle son dönemde popülerliğini arttırmayı başardı. Toplumun damak tadına hitap eden ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasında takipçilerinin oylama yapmasını talep eden Milor, son olarak kızı Ceylin ile bir fotoğrafını paylaştı.