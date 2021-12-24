Vedat Milor kızıyla fotoğrafını paylaştı takipçisinden gelen kızdıran yorumu yanıtsız bırakmadı: "İsteseniz de istemeseniz de..."
Vedat Milor kızıyla fotoğrafını paylaştı takipçisinden gelen kızdıran yorumu yanıtsız bırakmadı. Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya heaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman ailesiyle olan fotoğraflarını samimi bir şekilde paylaşan Milor, kendisine gelen eleştirilere sessiz kalmıyor. Vedat Milor, kızıyla karesine gelen yorumla küplere bindi, takipçisine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Vedat Milor kızıyla fotoğrafını paylaştı, takipçisinden gelen kızdıran yorumu yanıtsız bırakmadı! Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya üzerinden düzenlediği yemek anketleriyle son dönemde popülerliğini arttırmayı başardı. Toplumun damak tadına hitap eden ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasında takipçilerinin oylama yapmasını talep eden Milor, son olarak kızı Ceylin ile bir fotoğrafını paylaştı.
Takipçisinin kızıyla çekilen fotoğrafına "Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın" yorumunu yapması ünlü yemek gurmesini kızdırdı. Yemek eleştirmeni Milor, takipçisinin yorumunu paylaştığı gönderisine, "Bağlamdan kopuk bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür" cevabını verdi.