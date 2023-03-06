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Haberler Magazin Veda Mektubu’nun Ziya'sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

Veda Mektubu’nun Ziya'sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi ve en çok "Selim Bayraktar kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunu yaparken partneri Nurgül Yeşilçay ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Selim Bayraktar bakın kaç yaşında...

takvim.com.tr
06.03.2023 22:49 - Son Güncelleme: 06.03.2023 22:49
Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya gelen Selim Bayraktar'ın özellikle yaşı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

Bayraktar'ın yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunu yaparken partneri Nurgül Yeşilçay ile arasındaki fark dikkat çekti.

Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

İşte Selim Bayraktar başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar bakın kaç yaşında çıktı! “Göründüğü gibi değilmiş” Nurgül Yeşilçay ile arasında meğer...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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