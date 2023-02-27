Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın 24 yaşındaki kızı hem annesi hem babası gibi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.