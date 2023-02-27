Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın 24 yaşındaki kızı hem annesi hem babası gibi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer...
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay (Alanur), Selim Bayraktar (Ziya), Emre Kıvılcım (Mehmet), Rabia Soytürk (Aslı) gibi isimlerin yer aldığı, gerçek bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu'nda Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan 53 yaşındaki Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın hem annesi hem de babası gibi oyuncu olan 24 yaşındaki kızı kim çıktı...
27.02.2023 20:15 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:47
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Veda Mektubu, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizide Seher karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.
Süper Baba'da Elif, Yaprak Dökümü'nde Fikret, Umutsuz Ev Kadınları'nda Nermin ve Gönül İşleri'nde Servet karakterleriyle tanınan oyuncunun özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekti.