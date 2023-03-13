Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle kahrolmuştu! Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan artık 43 yaşında, görenler: "Gençleri cebinden çıkarır"
Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle kahrolmuştu! Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan'ın son haline bakın, o artık 43 yaşında! Melike Öcalan'ın son halini görenler, "Gençleri cebinden çıkarır" , "Hala çok güzel" yorumları yapıyor. Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminde.
13.03.2023 16:09 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:09
Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle kahrolmuştu! Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan'ın son haline bakın! O artık 43 yaşında, görenler, "Gençleri cebinden çıkarır" yorumları yapıyor.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 43 yaşında.
Başarılı sunucu Melike Öcalan son haliyle sosyal medya gündeminde. İşte "Gençleri cebinden çıkarır" yorumları yapılan Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...