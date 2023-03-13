Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle kahrolmuştu! Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan artık 43 yaşında, görenler: "Gençleri cebinden çıkarır"

Başarılı sunucu Melike Öcalan son haliyle sosyal medya gündeminde. İşte "Gençleri cebinden çıkarır" yorumları yapılan Sabah Şekerleri'nin çıtı pıtı kızı Melike Öcalan'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...