Vatan Şaşmaz neden öldürüldü? 4. yıl dönümünde Melike Öcalan ve Pınar Altuğ'dan itiraf geldi ölümüyle herkesi kahretmişti...
Vatan Şaşmaz ölümüyle herkesi kahretmişti... 4. yıl dönümünde Melike Öcalan ve Pınar Altuğ'dan özlem dolu itiraf geldi. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Yakın arkadaşı Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, Şaşmaz'ı yine unutmadı. Öcalan ve Altuğ'un Instagram paylaşımının ardından Vatan Şaşmaz'ın neden öldürüldüğü yeniden gündem oldu.
27.08.2021 13:15
- Son Güncelleme: 27.08.2021 13:24
VATAN ŞAŞMAZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Vatan Şaşmaz'ın ölümünün 4. yıl dönümünde Melike Öcalan ve Pınar Altuğ'dan duygusal itiraf geldi.
Pınar Altuğ ve Melike Öcalan, bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın dördüncü ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı.
Oyuncu ve sunucu Melike Öcalan (41), 'Sabah Şekerleri' programındaki eski partneri Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 4'üncü yıl dönümünde andı.
Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını "Öyle çok şey var ki yazılacak... Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan" notuyla paylaştı.