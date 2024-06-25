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Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş'tan teşekkür! Teoman bakın ne yanıt verdi...

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, yakın zamanda verdiği bir röportajda vasiyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusuna yanıt veren Teoman, söyledikleriyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Bir çocuk babası olan Teoman'ın bu açıklamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da dikkatini çekti ve Bakan Göktaş, ünlü şarkıcıya teşekkür etti. Teoman da bu teşekküre karşılık verdi. Öte yandan, Teoman'ın doğal mirasçısı olan kızı da büyük merak uyandırdı. İşte Teoman'ın bugüne kadar sır gibi sakladığı kızı ve olayın tüm detayları...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:45 Güncelleme 25 Haziran 2024, 09:11
Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür! Teoman bakın ne yanıt verdi... 1

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür! Teoman bakın ne yanıt verdi... 2

Ünlü şarkıcı, son olarak "Vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş’tan teşekkür! Teoman bakın ne yanıt verdi... 3

VASİYETİNİ AÇIKLADI
Teoman, söz konusu soru karşısında "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım" diyerek şunları söyledi:

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