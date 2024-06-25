Vasiyetini açıklayan Teoman’a Bakan Göktaş'tan teşekkür! Teoman bakın ne yanıt verdi...

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, yakın zamanda verdiği bir röportajda vasiyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusuna yanıt veren Teoman, söyledikleriyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Bir çocuk babası olan Teoman'ın bu açıklamaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da dikkatini çekti ve Bakan Göktaş, ünlü şarkıcıya teşekkür etti. Teoman da bu teşekküre karşılık verdi. Öte yandan, Teoman'ın doğal mirasçısı olan kızı da büyük merak uyandırdı. İşte Teoman'ın bugüne kadar sır gibi sakladığı kızı ve olayın tüm detayları...