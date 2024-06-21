Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'iydi! Acun Ilıcalı'nın telefonunun ucundaki gizemli ses çıka çıka bakın kim çıktı...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bir dönem çok izlenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da, Acun'un telefonla bağlanarak teklif aldığı ve "Hamdi Bey" olarak tanınan ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i aslında bakın kimmiş...