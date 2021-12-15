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Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilmişti! Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı olarak ekranda yer alan Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmada bir çok kişiye açtığı kutularla para kazandıran Mevlüt yarışma sırası kendisine geldiğinde sadece 10 TL kazanabilmişti. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak yarışmadan ayrılan Mevlüt'ün son hali merak ediliyordu. Görenler tanımakta zorlandı.

15.12.2021 12:02 - Son Güncelleme: 15.12.2021 12:03
Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen Var Mısın Yok Musun programında adını duyuran Mevlüt Acaroğlu'nun yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda aylarca yarışmacı olarak kalan Acaroğlu yarışmadan 10 TL ile ayrılmıştı. Hafızalara kazınan Konyalı Mevlüt'ün yeni işine bakın!

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Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Var Mısın Yok Musun yarışmasının renkli isimlerinden Mevlüt Acaroğlu her bölümde herkesi esprileriyle, komik halleriyle güldürmeyi başarıyordu.

Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Kendisinin yarıştığı bölümde 10 TL ve 300 bin TL arasında kalan Acaroğlu yarışmanın sonunda 10 TL ile evine dönmüş ve herkesi üzmüştü.

Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Programdan sonra bir çok reklam filmlerinde oynayan Konyalı yarışmacı, son olarak Ana Kuzusu programında sunucu olarak yer aldı.

Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Acaroğlu'nun yeni mesleğini ve yeni halini görenler duyanlar bir hayli şaşırdı.

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