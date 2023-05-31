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Haberler Magazin "Üzgün değilim ama..." Oğuzhan Koç'un son hali afallattı "İnşallah ilişkiniz..." Demet Özdemir'den boşanmasının ardından şok

"Üzgün değilim ama..." Oğuzhan Koç'un son hali afallattı "İnşallah ilişkiniz..." Demet Özdemir'den boşanmasının ardından şok

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikilinin, Oğuzhan Koç'un evinde buluşmaları kafaları karıştırmış ortaya pek çok iddia atılmıştı. Koç ve Özdemir bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. İşte haberin detayları...

31.05.2023 10:59 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:59
Üzgün değilim ama... Oğuzhan Koç’un son hali afallattı İnşallah ilişkiniz... Demet Özdemir’den boşanmasının ardından şok

Boşandıkları günden bu yana magazin gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla gündemdeler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üzgün değilim ama... Oğuzhan Koç’un son hali afallattı İnşallah ilişkiniz... Demet Özdemir’den boşanmasının ardından şok

Geçtiğimiz günlerde Adalar Adliyesi'nde yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hala magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Ünlü çift Büyükada'da Adalar Adalet Sarayı'nda boşanmıştı.

Üzgün değilim ama... Oğuzhan Koç’un son hali afallattı İnşallah ilişkiniz... Demet Özdemir’den boşanmasının ardından şok

Tüm bu yaşananların ardından Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmişti.

Üzgün değilim ama... Oğuzhan Koç’un son hali afallattı İnşallah ilişkiniz... Demet Özdemir’den boşanmasının ardından şok

Kameralara yakalanan Özdemir evden birkaç eşyasını aldığını söylemişti. Oyuncu "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" demişti.

Üzgün değilim ama... Oğuzhan Koç’un son hali afallattı İnşallah ilişkiniz... Demet Özdemir’den boşanmasının ardından şok

Önceki gün ise Koç, eski kayınpederinin yaptığı Demet Özdemir paylaşımı beğenmişti.

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