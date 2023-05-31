"Üzgün değilim ama..." Oğuzhan Koç'un son hali afallattı "İnşallah ilişkiniz..." Demet Özdemir'den boşanmasının ardından şok
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikilinin, Oğuzhan Koç'un evinde buluşmaları kafaları karıştırmış ortaya pek çok iddia atılmıştı. Koç ve Özdemir bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. İşte haberin detayları...
31.05.2023 10:59 - Son Güncelleme: 31.05.2023 10:59
Boşandıkları günden bu yana magazin gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç son paylaşımlarıyla gündemdeler.