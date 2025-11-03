Uzak Şehir’in Sadakat Albora’sı Gonca Cilasun’un “Güzel adamdı” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

PODCAST CANLI YAYIN

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gonca Cilasun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Başından iki evlilik geçen ünlü oyuncunun eski eşi müzik dünyasından tanıdık bir isim çıktı. İşte Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gonca Cilasun'un "Güzel adamdı" dediği eski eşi...

GONCA CİLASUN KİMDİR?

1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı. Çarpışma, Jet Sosyete, Gülizar, Sefirin Kızı, Karagül, Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan 59 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda "Evli misiniz, çocuğunuz var mı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "İki evlilik yaptım, ikisine de aşık oldum, inanılmaz güzel adamlardı ama bitti. Aşk her şey gibi bitiyor, insan değişip dönüşüyor, aşk da değişip dönüşüyor. Hayatımda şu an biri yok ama olursa fena olmaz. Benim temennim, Allah insanlara bir acı yaşatacaksa lütfen aşkın acısını yaşatsın. Bir hastalıkla sınanmak yerine aşkın acısıyla sınansın herkes"

Sözlerinin devamında "Bana annelik duygusunu yaşatan manevi bir evladım var" diyen oyuncunun eski eşi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eski eşi müzik dünyasından tanıdık bir isim çıktı.

İşte Gonca Cilasun'un müzisyen olan eski eşi başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

