Uzak Şehir’in Sadakat Albora’sı Gonca Cilasun’un “Güzel adamdı” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış...

Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda "Evli misiniz, çocuğunuz var mı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "İki evlilik yaptım, ikisine de aşık oldum, inanılmaz güzel adamlardı ama bitti. Aşk her şey gibi bitiyor, insan değişip dönüşüyor, aşk da değişip dönüşüyor. Hayatımda şu an biri yok ama olursa fena olmaz. Benim temennim, Allah insanlara bir acı yaşatacaksa lütfen aşkın acısını yaşatsın. Bir hastalıkla sınanmak yerine aşkın acısıyla sınansın herkes"