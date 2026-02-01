Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Yaren Alaca Amerika'da çıktı: Avukatı açıklama yaptı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın Türkiye'de olmadığı öğrenildi. ABD'de olduğu ortaya çıkan Alaca'dan ilk açıklama avukatı aracılığıyla geldi. Alaca'nın avukatı "Aylar öncesinden netleşmiş olan bu takvimin, tamamen tesadüf eseri Türkiye'deki soruşturma süreciyle aynı döneme denk gelmesi üzerinden "kaçış" senaryoları üretilmesi kötü niyetlidir" şeklinde ifade etti.
