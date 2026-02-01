PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Yaren Alaca Amerika'da çıktı: Avukatı açıklama yaptı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın Türkiye'de olmadığı öğrenildi. ABD'de olduğu ortaya çıkan Alaca'dan ilk açıklama avukatı aracılığıyla geldi. Alaca'nın avukatı "Aylar öncesinden netleşmiş olan bu takvimin, tamamen tesadüf eseri Türkiye'deki soruşturma süreciyle aynı döneme denk gelmesi üzerinden "kaçış" senaryoları üretilmesi kötü niyetlidir" şeklinde ifade etti.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Tiktok fenomeni Yaren Alaca hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Enes Batur, Barış Murat Yağcı gibi çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınamayan bazı isimlerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın California'da olduğu ortaya çıktı.

Alaca'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu netlik kazanırken, kamuoyunda "kaçtı" iddiaları gündeme geldi.

Alaca Amerika yolculuğu öncesi sosyal medya hesabından "Uçuş 15 saat sürecek diye 0 uykuyla bindim. Şimdi bir 10 saat afk kalıp geliyorum" şeklinde not düşerek paylaşım yaptı.

Yaren Alaca, hakkında çıkan haberlerin ardından ilk açıklamasını avukatı aracılığıyla Instagram'dan yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, Alaca'nın ABD'de bulunma sebebinin aylar öncesinden planlanan bir dil eğitimi programı olduğu vurgulandı.

Yaren Alaca'nın avukatı şu açıklamayı yaptı:

''Müvekkilim Yaren Alaca hakkında sosyal medyada başlatılan asılsız iddialara karşı bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur."

"Müvekkilimin şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunma sebebi; 04.09.2025 tarihinde kayıt işlemleri başlatılan, ödemeleri gerçekleştirilen ve tüm planlaması aylar öncesinden tamamlanmış olan Dil Eğitimi programıdır."

"Söz konusu eğitim seyahati, müvekkilimin mevcut geçerli vizesiyle, tamamen yasal bir takvim çerçevesinde gerçekleşmiştir. Takdir edileceği üzere; yurt dışı eğitim organizasyonları, uçak biletleri ve konaklama planları bugünden yarına yapılabilecek işlemler değildir"

"Aylar öncesinden netleşmiş olan bu takvimin, tamamen tesadüf eseri Türkiye'deki soruşturma süreciyle aynı döneme denk gelmesi üzerinden "kaçış" senaryoları üretilmesi kötü niyetlidir."

"Müvekkilim, eğitim programı kapsamında yasal haklarını kullanarak, hakkında hiçbir yurt dışı çıkış yasağı bulunmadığı bir dönemde seyahatini gerçekleştirmiştir."

"Soruşturma makamlarından gelecek her türlü davete icabet edeceğimizi, müvekkilimin her vatandaş gibi ifade vermeye hazır olduğunu ve "kaçma" iddialarının asılsız birer algı operasyonu olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"Asılsız paylaşımlar üzerinden itibar suikastı yapanlarla ilgili yasal süreç tarafımızca titizlikle takip edilecektir'' şeklinde ifade etmiştir.

Kaynak: Sosyal medya

