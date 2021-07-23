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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci ve sevgilisi Yılmaz Kunt, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Defalarca sevgilisiyle olan boy farkıyla gündeme gelen Sevda Erginci plajda bikinisiyle şov yaptı. İşte haberin ayrıntıları...

23.07.2021 10:21 - Son Güncelleme: 23.07.2021 10:21
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

Oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yılmaz Kunt ile birlikte Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı.

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

Çift, Türkbükü'ndeki ünlü bir beach'te görüntülendi.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

Arkadaşları ile sohbet eden ikili, sıcak havadan bunalınca soluğu denizde aldı. Suda çok kısa bir süre yüzerek vakit geçiren ünlü çift, hemen iskeleye çıkarak üzerini giyindi.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

ANNELERİ DE EŞLİK ETTİ
Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt ikilisine annelerinin de eşlik ettiği öğrenildi. Çiftin kısa süre içinde evlenmek istediği gelen bilgiler arasında.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...

Sevda Erginci, birröportajında, boyu hakkında sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili konuşmuştu.