Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Sevgilisi Yılmaz Kunt'la boy farkı diller düşen Sevda...
Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci ve sevgilisi Yılmaz Kunt, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Defalarca sevgilisiyle olan boy farkıyla gündeme gelen Sevda Erginci plajda bikinisiyle şov yaptı. İşte haberin ayrıntıları...
23.07.2021 10:21
- Son Güncelleme: 23.07.2021 10:21
Oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yılmaz Kunt ile birlikte Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı.
ANNELERİ DE EŞLİK ETTİ
Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt ikilisine annelerinin de eşlik ettiği öğrenildi. Çiftin kısa süre içinde evlenmek istediği gelen bilgiler arasında.