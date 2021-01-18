Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...
38 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana döndü. Bir dönem Burcu Kara ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Buğra Gülsoy, 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile yaptı. Bu evliliğinden Cem adından bir oğlu oldu. Öte yandan Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin eşleri.
18.01.2021 15:07
- Son Güncelleme: 18.01.2021 15:07
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