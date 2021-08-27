Uyanış Büyük Selçuklu ile parlayan Buğra Gülsoy’un eski eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah'ı Buğra Gülsoy, dizinin sezon finali yapmasıyla imaj değişikliğine gitti. Sakallarını kesen ve yeni imajıyla büyük ses getiren oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Son haliyle dikkat çeken Buğra Gülsoy'un gündem olmasının ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Buğra Gülsoy'un eski eşini duyunca ise şaştı kaldı. İşte Buğra Gülsoy'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
27.08.2021 20:40
- Son Güncelleme: 27.08.2021 20:40
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melihşah karakteri ile beğeni toplayan Buğra Gülsoy, dizinin sezon finali yapmasıyla imaj değişikliğine gitti.
Sakallarını kesen ve yeni imajıyla büyük ses getiren oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Son haliyle dikkat çeken Buğra Gülsoy'un gündem olmasının ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.