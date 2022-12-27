Üvey Baba’nın çilekeş Lamia’sıydı... Burçin Abdullah'ın son haline bakın! 90'lı yılların çocuk oyuncusunu görenler: "Afet-i devran"
Üvey Baba'nın çilekeş Lamia'sıydı... Burçin Abdullah'ın son haline bakın! 90'lı yılların çocuk oyuncusunu görenler, "Afet-i devran" yorumları yapıyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. Küçük Burçin büyüdü, güzelliğiyle hayran bıraktı. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Burçin Abdullah güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Burçin Abdullah'ın son hali...
27.12.2022 11:39 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:42
Üvey Baba'nın çilekeş Lamia'sıydı... Burçin Abdullah'ın son haline bakın! 90'lı yılların çocuk oyuncusunu görenler, "Afet-i devran" yorumları yapıyor.
Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah son haliyle sosyal medya gündeminde.
İşte görenlerin tanıyamadığı 'Üvey Baba'nın çilekeş Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...