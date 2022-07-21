Üvey Baba’nın çilekeş Lamia’sı Burçin Abdullah'ın son haliyle parmak ısırttı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde afet-i devran
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde... ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. Küçük Burçin büyüdü, güzelliğiyle hayran bıraktı. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Burçin Abdullah güzelliğiyle göz kamaştırıyor. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Burçin Abdullah'ın son hali...
21.07.2022 08:56 - Son Güncelleme: 21.07.2022 08:56
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, değişimiyle sosyal medya gündeminde.
10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Burçin Abdullah, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla değişimi gözler önüne seriyor.
İşte başta Burçin Abdullah'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimleri...