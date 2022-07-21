Üvey Baba’nın çilekeş Lamia’sı Burçin Abdullah’ın son haliyle parmak ısırttı! 90’lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde afet-i devran

10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Burçin Abdullah, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla değişimi gözler önüne seriyor.

İşte başta Burçin Abdullah'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimleri...