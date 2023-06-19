Üvey Anne'nin yosun gözlü güzeli Aslı Tandoğan'ın eşi bakın kim! "Ne güzelsiniz" Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı iki de çocukları var...
Üvey Anne'nin yosun gözlü güzeli Aslı Tandoğan'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İki çocuğu olan çifti görenler, "Ne güzel bir ailesiniz" , "sıcacık yumuş yumuş oldum sizi görünce" yorumları yapıyor. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci'nin oyuncu kadrosunda yer alığı Üvey Anne dizisi ile ekranlara dönen Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı Aslı Tandoğan ailesiyle sosyal medya gündeminde. İşte güzelliği ve zarif duruşu ile dikkat çeken Aslı Tandoğan'ın eşi ve çocukları...
"NE GÜZEL AİLESİNİZ"
Üvey Anne'nin yosun gözlü güzeli Aslı Tandoğan'ın eşi bakın kim! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıyd, çiftinı iki de çocukları var...
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle bu akşam ekranda! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol aldığı dizi, Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer'in hasta olan eşi Efsun'u kaybetmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.
İPEK ZENGİN (ASLI TANDOĞAN)
Üvey Anne dizisinin İpek Zengin'i Aslı Tandoğan'ın dizide canlandırdığı karakter ve özel hayatı merak ediliyor. Muhteşem bir anne, enerjik, duygusal, sanatçı naifliğinde ancak bununla birlikte analitik yanı güçlü bir kadındır İpek. Eski eşinin ihanetinin ardından Faruk'a karşı değişen hisleriyle mantığı arasında kalacaktır.
Üvey Anne'nin yosun gözlü güzeli Aslı Tandoğan'ın eşi ve çocuklarıyla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. 4 kişilik aileye yorum ve beğeni yağdı.