Üvey Anne’nin Faruk’u Kutsi’nin talihsiz anı! Benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

ATV ekranlarının sevilen dizisi Üvey Anne'de Faruk karakterini canlandıran ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, talihsiz bir olay yaşadı. Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. Ters istikametteki kazada ise 2 kişi öldü. İşte detaylar...
Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Üvey Anne'de Faruk karakterini canlandıran ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, talihsiz bir olay yaşadı.
Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti.