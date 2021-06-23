Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı denizin ortasında dudak dudağa! Kimselere aldırış etmeden uluorta...

Melis İşiten'den boşandıktan sonra magazin sayfalarında yer alan aşk haberlerinin gediklisi haline gelen yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Adı daha önce Cemre Ebüzziya ve Aslı Enver'le anılan, son olarak Berrak Tüzünataç'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Gülcan Arslan'la yakalandı. Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.

23.06.2021 10:01 - Son Güncelleme: 23.06.2021 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





