Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı denizin ortasında dudak dudağa! Kimselere aldırış etmeden uluorta...
Melis İşiten'den boşandıktan sonra magazin sayfalarında yer alan aşk haberlerinin gediklisi haline gelen yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Adı daha önce Cemre Ebüzziya ve Aslı Enver'le anılan, son olarak Berrak Tüzünataç'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Gülcan Arslan'la yakalandı. Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.
23.06.2021 10:01
- Son Güncelleme: 23.06.2021 10:01
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu ve manken Berrak Tüzünataç'tan geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Ünlü oyuncu Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı.
Yeni aşkını herkesten gizleyen Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gülcan Arslan ile görüntülendi.
Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.
Demet Evgar, beraberliğini 2 sene önce duyurduğu sevgilisi Levent Babataş ile birlikte görüntülendi. Fethiye'deki bir kamp alanında tatil yapan çifte oyuncu Gülcan Aslan'ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu ve şarkıcı Hadise'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Kaan Yıldırım eşlik etti.
KAPÜŞONLA DOLAŞTI
Demet Evgar, kamp alanındaki gözlerden uzak bir hamakta yattıktan sonra plaja indi. 36 derece olan havada erkek arkadaşının kalın sweat tişörtünü giyip, kapüşonunu kapatan Evgar plajda kısa süreli gezinti yaptı.