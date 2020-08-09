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Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

Sefirin Kızı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak ediyor. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya...

09.08.2020 17:58 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





