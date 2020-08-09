Haberler Galeri Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

Sefirin Kızı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Ardından pek çok isimle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle tatilde yakalandı. Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin kim olduğu merak ediyor. İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya...

09.08.2020 17:58 - Son Güncelleme:
Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

Geçen yıl Melis İşiten'le evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi, kızının annesiyle arkadaş kalma kararının ardından Aslı Enver ile anıldı. Fakat bu flörtleşmenin ilişkiye dönmediği konuşuldu. Şimdilerde ise Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez görüntülendi. Plajın kafe bölümünde tavla oynayan ikiliden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin her zar atışında elini öperek iltifatlar yağdırdı. Akşamüstü denize giren sevgilisini şezlongda bekleyen 33 yaşındaki oyuncu, ilerleyen dakikalarda meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini defalarca öptü.

Bu görüntülerin ardından herkes Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisini merak ediyor. Genç kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgililer.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...
Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Sefirin Kızı'nın Gediz'i ve gerçek hayattaki aşkı...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...
Muazzez Ersoy tekne pozlarıyla photoshop yapanlara meydan okudu! İşte 62 yaşındaki Muazzez Ersoy...