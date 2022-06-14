Uraz Kaygılaroğlu slip mayosuyla Bodrum’da! Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım’la tatile çıktı! Slip mayosuyla şaşırtan Uraz’ın eski hali...

HEM YÜZDÜLER HEM SOHBET ETTİLER

49 yaşındaki Cem Yılmaz daha sonra kendisi de suya girerek misafirlerine eşlik etti. Bir süre denizin ortasında hem yüzen hem sohbet eden üçlü bol bol kahkaha attı. İki gündür Bodrum'da gece gündüz birlikte vakit geçiren yeni kankalar, deniz sefası sonrası teknenin arkasında sohbete devam ettiler.