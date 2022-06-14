Uraz Kaygılaroğlu slip mayosuyla Bodrum'da! Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım'la tatile çıktı! Slip mayosuyla şaşırtan Uraz'ın eski hali...
Magazinin çapkın üçlüsü Cem Yılmaz, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu Bodum'da görüntülendi. Son dönemde Hande Erçel ile hızlı başlayıp biten ilişkisiyle adından epey söz ettiren Kaan Yıldırım ile bir dizide birlikte rol alan Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın teknesinde objektiflere yansıdı. Denize girip bol bol sohbet eden üçlüden Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayo tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.
2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan usta komedyen Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, aşkı kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut'ta bulmuştu.
"OLMADI!"
Etilerde birlikte görüntülenen çift hakkında kısa bir süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz ise geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamıştı. Usta komedyenin "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Olmadı" şeklinde yaptığı hareketle karşılık vermesi dikkat çekmişti.
YILMAZ'IN TEKNESİNDE BULUŞTULAR
Şimdilerde Bodrum giden ve tatilin tadını çıkaran Cem Yılmaz, son projesinde birlikte çalıştığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve onun arkadaşı Kaan Yıldırım ile bir araya geldi.
Önceki gece Yalıkavak'ta bir mekanda birlikte eğlenen üçlü, ertesi gün Cennet Koyu'nda Cem Yılmaz'ın teknesinde buluştu. Uraz ve Kaan, seabob yaparken Cem Yılmaz o anda teknesinde yüzüstü yatarak görüntüledi.
HEM YÜZDÜLER HEM SOHBET ETTİLER
49 yaşındaki Cem Yılmaz daha sonra kendisi de suya girerek misafirlerine eşlik etti. Bir süre denizin ortasında hem yüzen hem sohbet eden üçlü bol bol kahkaha attı. İki gündür Bodrum'da gece gündüz birlikte vakit geçiren yeni kankalar, deniz sefası sonrası teknenin arkasında sohbete devam ettiler.