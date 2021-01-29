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Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı. Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinde, Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül'ün ardından bir veda daha yaşandı. Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'na veda etti. Önceki akşam Levent'te görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

29.01.2021 14:07 - Son Güncelleme: 29.01.2021 14:07
Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Cem Yılmaz'ın Levent'teki ofisindeydi. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası ikili, ofisten birlikte ayrıldı.

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Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül'ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

"YOK BE ABİ GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Meslektaşı Melis İşitin'le evliliğini 2019 yılında sonlandıran Kaygılaroğlu'nun, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.Muhabirlerin konu hakkındaki soruları karşısında 33 yaşındaki oyuncu, "Yok be abi gözünü seveyim" diyerek haberleri yalanladı.

Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül, Instagram'da geçtiğimiz günlerde sevenlerinin karşısına çıktı. 'Fena sayılmam' diyen Neslihan Atagül, biraz daha dinlenmesi gerektiğini söyleyerek 'geçmiş olsun' dileklerini sunanlara da teşekkürlerini iletti.

Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

"BEN ANNE OLAMADIM"

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi. Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tuğba Özerk yaşadığı zorluklardan bahsetti. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Tuğba Özerk bu yüzden anne olmadığını söyledi. Özerk; Neslihan Atagül'e "Ben anne olamadım, önce tedaviye başlayın, sonra hemen bebek yapın" tavsiyesinde bulundu.