Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...
Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı. Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinde, Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül'ün ardından bir veda daha yaşandı. Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'na veda etti. Önceki akşam Levent'te görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"BEN ANNE OLAMADIM"
Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi. Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tuğba Özerk yaşadığı zorluklardan bahsetti. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Tuğba Özerk bu yüzden anne olmadığını söyledi. Özerk; Neslihan Atagül'e "Ben anne olamadım, önce tedaviye başlayın, sonra hemen bebek yapın" tavsiyesinde bulundu.