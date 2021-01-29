Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül...

Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül'ün sağlık durumunu açıkladı! Son haliyle sevenlerini üzen Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı. Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinde, Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül'ün ardından bir veda daha yaşandı. Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'na veda etti. Önceki akşam Levent'te görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

29.01.2021 14:07 - Son Güncelleme: 29.01.2021 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





