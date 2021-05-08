Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! “Her şeyden önce arkadaşız” diyen çift meğer…
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönüşen Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç birlikteliği, kısa süre önce başladığı gibi sürpriz şekilde bitti. Her iki tarafta konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının nedeni…
08.05.2021 19:43
- Son Güncelleme: 08.05.2021 20:08
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü.
Tüzünataç aşk iddiasını yalanlamazken, Kaygılaroğlu ise mart ayında katıldığı bir ödül töreninde "Her şeyden önce arkadaşız" demişti. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'de bir balıkçıda aşklarını dosta düşman ilan etmişti.
ESKİ AŞKI İLE ARKADAŞ ÇIKTI!
Ünlü çiftin Arnavutköy'de beraber görüntülenmesinin hemen ardından Berrak Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun oyun oynarken çekilen eski videosu ortaya çıkmıştı. İkilinin arkadaş olması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Öte yandan bu aşkın ayrılıktan hemen sonra gün yüzüne çıkması "Berrak, Ali Yörenç'e ihanet etti!" dedikodularını da çıkarmıştı.
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, son olarak oyuncu Özge Özpirinçci'nin Yeniköy'deki olaylı doğum günü partisi çıkışında kameralara yansımıştı.