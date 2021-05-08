Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! “Her şeyden önce arkadaşız” diyen çift meğer…

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönüşen Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç birlikteliği, kısa süre önce başladığı gibi sürpriz şekilde bitti. Her iki tarafta konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının nedeni…

08.05.2021 19:43 - Son Güncelleme: 08.05.2021 20:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





