Uraz Kaygılaroğlu 140 kilodan 76’ya düştü! İşte 64 kilo verdiren diyet

"EĞİL DE BİR GÖBEĞİNE BAK" SÖZÜ HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin hikayesini ilk kez 2017 yılında konuk olduğu bir programda anlattı. Oyuncu, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemde yaşadığı bir anının hayatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.

"Bir gün kuzenim Meriç'le hazırlanıyorduk. Çorabımı giymek için eğildim, bana 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. O söz çok dokundu. Normalde alaylara alışkındım ama o gün bir şey koptu içimde. O anda karar verdim."

Kaygılaroğlu, bu olayın ardından kısa sürede 15-20 kilo verdiğini ancak kalıcı bir değişim için daha bilinçli adımlar atması gerektiğini fark ettiğini söyledi.