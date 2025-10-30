PODCAST CANLI YAYIN

Uraz Kaygılaroğlu 140 kilodan 76’ya düştü! İşte 64 kilo verdiren diyet

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, 140 kilodan 76 kiloya düşerek tam 64 kilo vermeyi başardı. Geçirdiği bu büyük dönüşümün ardında ne estetik operasyon ne de mucize bir yöntem vardı.

Bir zamanlar 140 kiloydu… Bugün ekranların en fit ve enerjik isimlerinden biri. Uraz Kaygılaroğlu'nun 64 kiloluk inanılmaz değişimi, iradenin gücünü bir kez daha kanıtladı.

"EĞİL DE BİR GÖBEĞİNE BAK" SÖZÜ HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin hikayesini ilk kez 2017 yılında konuk olduğu bir programda anlattı. Oyuncu, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemde yaşadığı bir anının hayatını tamamen değiştirdiğini ifade etti.

"Bir gün kuzenim Meriç'le hazırlanıyorduk. Çorabımı giymek için eğildim, bana 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. O söz çok dokundu. Normalde alaylara alışkındım ama o gün bir şey koptu içimde. O anda karar verdim."

Kaygılaroğlu, bu olayın ardından kısa sürede 15-20 kilo verdiğini ancak kalıcı bir değişim için daha bilinçli adımlar atması gerektiğini fark ettiğini söyledi.

Diyetisyenden aldığı beslenme listesini gören annesi ise inanmakta zorlandı:

"Listeyi görünce 'Bu kadar yemekle kilo verilmez, bunu sana diyetisyen vermiş olamaz' dedi. Ama doğruydu. Çünkü mesele aç kalmak değil, doğru beslenmeyi öğrenmekti."

BİR ARAYA GELİNCE CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN BESİNLER

🥑 + 🍋 Avokado & Limon

➡️ Sağlıklı yağ ve C vitamini birleşince, karaciğer yağlarını çözmeye yardımcı olur.
💡 Salatalara limon sıkarak avokadoyla birlikte tüketmek, sindirimi kolaylaştırır.

☕ + 🍫 Kahve & Bitter Çikolata (en az %70 kakao)

➡️ Kafein + antioksidan etkisiyle yağ hücrelerini enerjiye çevirir.
💡 Egzersizden 30 dakika önce küçük bir parça bitter çikolata ve kahve etkili olur.

🥬 + 🥚 Ispanak & Yumurta

➡️ Demir ve protein bir araya geldiğinde kas gelişimini destekler, yağ yakımını hızlandırır.
💡 Sabah kahvaltısında zeytinyağlı ıspanak ve haşlanmış yumurta ideal ikilidir.

🥛 + 🌶️ Yoğurt & Pul Biber

➡️ Kapsaisin ve probiyotik birleşimiyle karın bölgesi yağlarını yakmaya yardımcı olur.
💡 Yoğurdun içine 1 çay kaşığı pul biber eklemek metabolizmayı harekete geçirir.

🍎 + 🌰 Elma & Ceviz

➡️ Lif + sağlıklı yağ dengesiyle tokluk hissi sağlar, insülini dengeler.
💡 Ara öğünlerde bir elma ve 2 tam ceviz ideal yağ yakıcı atıştırmalıktır.

🍋 + 💧 Limon & Ilık Su

➡️ Sabah aç karnına içildiğinde vücudu alkali hale getirir ve sindirimi hızlandırır.
💡 1 bardak ılık suya yarım limon suyu eklemek güne yağ yakarak başlamayı destekler.

🧉 + 🧄 Yeşil Çay & Zencefil

➡️ Antioksidanlar ve doğal ısı artırıcı bileşenlerle vücudu yağ yakımına hazırlar.
💡 Yeşil çayınıza taze zencefil dilimleri ekleyin, hem bağışıklığı hem metabolizmayı güçlendirir.

"ANNEMİN KORKUSU BENİ DİYETİSYENE GÖTÜRDÜ"

Oyuncu, zayıflama sürecinin ikinci ve en ciddi aşamasına ise annesinin uyarısı sayesinde geçti. Kaygılaroğlu, annesinin kendisine söylediği cümleleri şu sözlerle anlattı:

"Annem, 'Sen uyurken garip sesler geliyor, nefesin kesiliyor. Böyle devam edersen öleceksin' dedi. Onun korkusu beni sarstı. Sonunda bir diyetisyene gittim."

"HIZLI DEĞİL, KALICI KİLO VERDİM"

Kaygılaroğlu, kilo verme sürecinin toplamda iki yıl sürdüğünü ve bu dönemde hem fiziksel hem zihinsel bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

"140 kilodan 76 kiloya indim. Hızlı kilo vermedim, sabırla ilerledim. Bazen durdum, bazen devam ettim ama asla pes etmedim."

Ünlü oyuncu, ameliyat iddialarına da net yanıt verdi:

"Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle, disiplinle ve iradeyle verdim kiloyu."

🕊️ URAZ KAYGILAROĞLU TARZI DİYET PLANI (ÖRNEK)

🕖 Kahvaltı (07:30)

  • 🥚 2 haşlanmış yumurta (protein ve tokluk sağlar)

  • 🧀 1 dilim az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri

  • 🥒 Domates, salatalık, roka, maydanoz (sınırsız)

  • 🫒 4-5 zeytin

  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

  • ☕ Şekersiz yeşil çay veya sade Türk kahvesi

💡 Amaç: Kan şekerini sabitlemek ve sabah açlığını bastırmak.

🕛 Ara Öğün (10:30)

  • 🍏 1 yeşil elma

  • ☕ 1 fincan şekersiz kahve veya bitki çayı

💡 Amaç: Metabolizmayı canlı tutmak ve ana öğüne kadar açlığı önlemek.

🕛 Öğle Yemeği (13:00)

  • 🍗 120-150 gr ızgara tavuk, hindi veya balık

  • 🥗 Bol yeşillikli salata (limon + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

  • 🍚 4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 1 dilim tam buğday ekmeği

  • 💧 Su (yemekle birlikte değil, öncesinde ve sonrasında)

💡 Amaç: Doyurucu ama düşük kalorili bir öğünle enerji sağlamak.

🕓 Ara Öğün (16:00)

  • 🥛 1 bardak kefir veya light yoğurt

  • 🌰 3-4 çiğ badem veya fındık

💡 Amaç: Probiyotik ve sağlıklı yağlarla bağırsak dengesini korumak.

🌙 Akşam Yemeği (19:00)

  • 🥣 1 kase sebze yemeği (kabak, ıspanak, pırasa vb.)

  • 🥗 1 tabak yoğurtlu salata veya cacık

  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

💡 Amaç: Hafif ama besleyici bir akşam öğünüyle geceyi tok geçirmek.

🌙 Gece (21:30 – İsteğe Bağlı)

  • 🍵 Rezene veya melisa çayı

  • 🍊 1 mandalina veya 1 avuç yaban mersini

💡 Amaç: Stresi azaltmak ve sindirimi desteklemek.

⚖️ Haftalık Düzen

  • 🏃‍♂️ Her gün 30–45 dakika yürüyüş

  • 🚫 Fast food, gazlı içecek ve beyaz şekerden uzak durmak

  • 💤 7 saat uyku

  • 💧 Günde en az 2,5 litre su

🔑 BAŞARI İÇİN ALTIN KURALLAR

  1. Hızlı kilo vermeye çalışmak yerine haftada 1-1.5 kg hedefle.

  2. Aç kalma; vücut kendini korumaya alır ve metabolizma yavaşlar.

  3. Ara öğünleri atlama, kan şekerini dengede tutar.

  4. Psikolojik motivasyonunu koru, destek almak süreci kolaylaştırır.

  5. Kilo verdikçe değil, alışkanlık kazandıkça değişimin kalıcı olduğunu unutma.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi , Instagram