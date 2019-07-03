Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Yayında olduğu döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi hala oldukça merak ediliyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca görenleri şaşırttı. Türkiye'de Süleyman Çakır efsanesi belli bir süre konuşulmuştu. Bu bağlamda öldüğünde gıyabi cenaze namazı bile kılınmıştı. Oktay Kaynarca'nın yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

03.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





