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Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Yayında olduğu döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi hala oldukça merak ediliyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca görenleri şaşırttı. Türkiye'de Süleyman Çakır efsanesi belli bir süre konuşulmuştu. Bu bağlamda öldüğünde gıyabi cenaze namazı bile kılınmıştı. Oktay Kaynarca'nın yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

03.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 03.07.2019 10:43
Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı.

Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca herkesi şaşırttı. Kaynarca dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakmış hatta Çakır'ın dizideki ölüm sahnesinden sonra Türkiye'nin dört bir yanında gıyabında cenaze namazı kılınmış ve gazetelere başsağlığı ilanları verilmişti. Oktay Kaynarca'nın yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Başta Süleyman Çakır yani Oktay Kaynarca olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor.

Unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Seray Sever

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