Unutulmaz Kibar Feyzo filmindeki askerin hali görenleri oldukça şaşırttı!
Türk sineması denilince ilk akıllara gelen efsane film Kibar Feyzo'dur. Efseneyi izlemeyen yoktur. Bu bağlamda Kibar Feyzo Türk beyaz perde tarihinde en önemli filmler arasında gösterilmektedir. Bir bakıma Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasındadır. İnsanların gönüllerine taht kuran filmlerde rol alan ya da kısa bile olsa görünen isimler, insanoğluı son halleriyle şaşırtıyor. İşte bunun son örneği Kibar Feyzo filminden geldi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri içinde yer edinen Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı! Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı bir güldürü filmidir.
Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?
Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.
Kemal Sunal'a pek çok filmde eşlik eden Şener Şen, Kibar Feyzo filminde de Maho Ağa karakterini canlandırmıştır. Adile Naşit ise alışılmış yufka yürekli rollerinin aksine daha sert bir karakter olan Sakine Kadın karakterine can vermiştir. Filmde baş kahraman Kibar Feyzo'nun rakiplerinden birisi olan Bilo karakterini ise "Bilo" sıfatı ile özdeşleşmiş usta oyuncu İlyas Salman canlandırmıştır. Ayrıca filmde İhsan Yüce, Hacı Hüso karakteri, Erdal Özyağcılar ise Zülfo karakterleri ile rol almışlardır.
Kibar Feyzo filminin konusu nedir?
Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır. Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir. Kibar Feyzo filmi, anlam bilim yönünden bakıldığında komünizme karşı uygulanan faşizmi trajikomik biçimde eleştirmiştir.