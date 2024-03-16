Ünlülerin milyon dolarlık evleri! Onlarla komşu olmanın bedeli çok ağır...

Türkiye'nin en pahalı ve lüks evlerinde yaşayan ünlüler, şov dünyasından kazandıkları astronomik gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiriyor. Statü ve çevre kazanmak isteyen bazı kişiler ise özellikle ünlü isimlerin yaşadıkları siteleri tercih ediyor. Ancak bu sitelerde oturmak hiç kolay değil. Sitelerin aidat ücretleri ve kira giderleri adeta cep yakıyor. 55 bin lirayı bulan aidatlar bile mevcut. İşte sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin her yönüyle muhteşem denilen evleri ve aidat ücretleri...
Magazin gazetelerini süsleyen isimler, şov dünyasından kazandıkları astronomik gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiriyor. Yüzlerce metrekare büyüklükteki evlerde yaşayan bu ünlülere komşu olmak ise hiç kolay değil. Ünlülerin oturdukları sitelerin giderleri adeta cep yakıyor.
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; İstanbul'daki zengin semtlerindeki bazı dairelerin fiyatları 800 bin liraya kadar ulaşmış durumda.
Lüks bir yaşam tarzına sahip olmak isteyen kişiler de statü ve çevre kazanmak için ünlü isimlerin yaşadıkları siteleri tercih ediyor. Ancak bu sitelerde yaşamak hiç kolay değil. Lüks sitelerde kalmak için ödenen aidatlarla 2 aile rahatça 1 ay geçinebiliyor.