Ünlülerin milyon dolarlık evleri! Onlarla komşu olmanın bedeli çok ağır...

Türkiye'nin en pahalı ve lüks evlerinde yaşayan ünlüler, şov dünyasından kazandıkları astronomik gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiriyor. Statü ve çevre kazanmak isteyen bazı kişiler ise özellikle ünlü isimlerin yaşadıkları siteleri tercih ediyor. Ancak bu sitelerde oturmak hiç kolay değil. Sitelerin aidat ücretleri ve kira giderleri adeta cep yakıyor. 55 bin lirayı bulan aidatlar bile mevcut. İşte sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin her yönüyle muhteşem denilen evleri ve aidat ücretleri...