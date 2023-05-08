Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış! Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede!
Her zaman makyajlı hâlleriyle karşımıza çıkan ünlü isimlerin, makyajsız hâllerini görmek büyük bir merak konusu haline geldi. Kameralar önünde ve kırmızı halı etkinliklerinde kusursuz görünen bu ünlülerin, gerçek yaşamlarında nasıl bir doğal güzellikleri olduğunu görmek için pek çok kişi sabırsızlanıyor. İnsanların ünlüler hakkında merak ettiği konuların başında, onların makyajsız hâlleri gelmektedir. Makyaj, ünlülerin imajlarını güçlendiren ve onları kusursuz bir şekilde sunan bir araç olarak kullanılır. Ancak gerçek yaşamlarında, ünlülerin doğal güzellikleri ve cilt bakımları da büyük bir öneme sahiptir.
08.05.2023 12:33 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:33
Bilindiği gibi ünlü isimleri çoğunlukla makyajlı görmeye alışkınız. Kamera karşısına geçerken makyajlı halleriyle poz veriyorlar. Her zaman bakımlı olarak görmeye alıştığımız ünlü kadınlar herkesi kendine hayran bırakırken makyajsız halleri ile de şaşırtıyor. Biz de sizler için ünlülerin makyajsız halini derledik. Peki,nasıl görünüyorlar? İşte merak edilenler...