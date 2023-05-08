Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış! Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede!

Bilindiği gibi ünlü isimleri çoğunlukla makyajlı görmeye alışkınız. Kamera karşısına geçerken makyajlı halleriyle poz veriyorlar. Her zaman bakımlı olarak görmeye alıştığımız ünlü kadınlar herkesi kendine hayran bırakırken makyajsız halleri ile de şaşırtıyor. Biz de sizler için ünlülerin makyajsız halini derledik. Peki,nasıl görünüyorlar? İşte merak edilenler...