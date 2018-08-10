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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

Ünlülerin çocukluk fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız. Bakalım sizce hangi ünlü çok fazla değişime uğramış...

10 Ağustos 2018 Cuma, 15:49:48 Güncelleme: 16:00:03
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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

Ceyda Düvenci, oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

Oyuncu Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

26 yaşındaki Demet Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

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Ünlülerin çocukluk hallerine çok şaşıracaksınız

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

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