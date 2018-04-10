Hande Erçelin annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
Oyuncu Hande Erçel bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesinin bakımıyla ilgileniyor. Erçel, dışarıyla tüm iletişimini kesti ve tüm zamanını annesine ayırıyor.
10 Nisan 2018 Salı, 09:31:18 Güncelleme: 12:52:16
Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
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