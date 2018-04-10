Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

Oyuncu Hande Erçel bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesinin bakımıyla ilgileniyor. Erçel, dışarıyla tüm iletişimini kesti ve tüm zamanını annesine ayırıyor.

10 Nisan 2018 Salı, 09:31:18 Güncelleme: 12:52:16
Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
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Hande Erçelin annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

VARSA YOKSA ANNESİ...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in son dönemdeki gündemi annesi. Hande Erçel bir süredir sağlık problemleri yaşayan annesiyle yakından ilgileniyor.

Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
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Hande Erçelin annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

SOSYAL HAYAT BİTTİ

İddialara göre şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadığı ilişkiyi de bir süre önce sonlandıran oyuncu, dışarıyla olan bağlantısını kesmiş.

Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
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Hande Erçelin annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

İŞTE HANDE ERÇEL'İN ANNESİ

Hande Erçel, annesine tuttuğu özel bakıcının da yardımıyla 7/24 annesinin tedavisiyle ilgileniyor, tüm vaktini evde geçiriyor.

Hande Erçel'in annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)
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Hande Erçelin annesini görenler inanamadı (Ünlülerin anneleri)

Hande Erçel'in genç görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Ünlülerin anneleri (Can Verel)
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Ünlülerin anneleri (Can Verel)

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Emina Jahovic

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