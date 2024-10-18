Ünlülerden yenidoğan çetesine tepki: Bu nasıl bir vahşet? | Demet Akalın, Hadise, Bergüzar Korel...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan çetesine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise "Bu nasıl bir vahşet?" derken Bergüzar Korel, "Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin o paylaşımları...

BERGÜZAR KOREL "Bu nasıl bir devir, bunlar nasıl insan? Sağlıklı yeni doğan bebekleri devletten para almak için yoğun bakıma alıp ölümlerine sebebiyet veren koca bir çete ve onlarca hastaneden bahsediyorlar. Bakın bu korkunç bir şey. Her gün daha ne kadar kötü olabilir dedikçe daha da korkunç şeylere şahit oluyoruz. Fakat bu artık son nokta. Devletten para almak için sağlıklı yeni doğmuş bebekleri ölüme terk eden pasif ötenazi yapan bir çeteden bahsediyoruz burada! Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük. Bebek bunlar.