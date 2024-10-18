Ünlülerden yenidoğan çetesine tepki: Bu nasıl bir vahşet? | Demet Akalın, Hadise, Bergüzar Korel...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan çetesine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise "Bu nasıl bir vahşet?" derken Bergüzar Korel, "Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük" ifadelerini kullandı. İşte ünlülerin o paylaşımları...
BERGÜZAR KOREL
"Bu nasıl bir devir, bunlar nasıl insan? Sağlıklı yeni doğan bebekleri devletten para almak için yoğun bakıma alıp ölümlerine sebebiyet veren koca bir çete ve onlarca hastaneden bahsediyorlar. Bakın bu korkunç bir şey. Her gün daha ne kadar kötü olabilir dedikçe daha da korkunç şeylere şahit oluyoruz. Fakat bu artık son nokta. Devletten para almak için sağlıklı yeni doğmuş bebekleri ölüme terk eden pasif ötenazi yapan bir çeteden bahsediyoruz burada! Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük. Bebek bunlar.
Bu olayın partisi, siyaseti herhangi bir görüşü falan olamaz. Rica ediyorum takipçisi yüksek olan sayfalardan paylaşın, bırakmayın bu olayı. Kim bilir belki şu an hala bir yerlerde tehlike altında olan bebekler kurtulur bizim bu paylaşımlarımızdan. Bu insanlar devletin savcısını tehdit ediyor düşünün! Sesinizi çıkarın. Gözünüzü açın. Hastanelerde yavrularınıza yapılacak tüm tetkikler, işlemler her şeyi takip edelim. Bu olay evladını kaybetmiş bir annenin CİMER'e şikayetiyle ortaya çıktı. Ben konuşsam ne olacak demeyin"