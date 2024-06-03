Ünlüler nerede yaşıyor? Hepsi milyon dolarlık; Sibel Can, Sinem Kobal, Buse Varol-Alişan, Burak Özçivit- Fahriye Evcen çiftinin saray yavrusu evleri!

Türkiye'nin şov dünyasından ünlü isimleri, kazandıkları astronomik gelirleri genellikle yatırım yaparak değerlendiriyorlar. Statü ve çevre kazanmak isteyen bazıları ise özellikle ünlülerin tercih ettiği sitelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ancak bu sitelerde yaşamak hiç kolay değil. Yüksek aidat ücretleri ve kira giderleri adeta cep yakıyor. İşte sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin muhteşem denilen evleri ve aidat ücretleri...