Ünlüler bikinilerini giydi tatil pozlarını verdi! Sosyal medya onları konuştu Aydan Şener, Serenay Sarıkaya, Pınar Altuğ…
Ünlüler bikinilerini giydi tatil pozlarını verdi! Sosyal medya onları konuştu… Havaların ısınmasıyla sanat camiasının ünlü isimleri, tatil beldelerine akın etti. Kimi bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı kimi ise basın mensupları tarafından görüntülendi. Düzgün fizikleri, selülitleri, fazla kiloları, iddialı pozları derken sosyal medyanın çok konuşulanları arasında yer almayı yine başardılar. İşte aralarında Aydan Şener, Serenay Sarıkaya, Pınar Altuğ ve Cansu Dere'nin de bulunduğu yaza damga vuran bikinili ünlüler…
06.07.2021 23:40
- Son Güncelleme: 07.07.2021 00:06
SEDA BAKAN
Yaz aylarına yeni imajıyla 'mehaba' diyen Seda Bakan, geçen haftalarda bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Doğum kilolarından hızla kurtulan oyuncu, düzgün fiziği ile sevenlerinden tam not aldı.
DEMET EVGAR
Alev Alev dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Evgar, mayolu pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İlginç tatil stiliyle takipçilerine şaşkına çeviren Evgar'ın yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı.
NEFİSE KARATAY
Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nefise Karatay, mavi bikinisi ile verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. 45 yaşındaki eski manken, düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı.
AYDAN ŞENER
58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Fit vücuduyla dikkat çeken Şener, binlerce beğeni aldı.
HAZAR ERGÜÇLÜ
Sevgilisi Onur Ünlü ile tatile çıkan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuldu.