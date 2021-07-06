Ünlüler bikinilerini giydi tatil pozlarını verdi! Sosyal medya onları konuştu Aydan Şener, Serenay Sarıkaya, Pınar Altuğ…

Ünlüler bikinilerini giydi tatil pozlarını verdi! Sosyal medya onları konuştu… Havaların ısınmasıyla sanat camiasının ünlü isimleri, tatil beldelerine akın etti. Kimi bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı kimi ise basın mensupları tarafından görüntülendi. Düzgün fizikleri, selülitleri, fazla kiloları, iddialı pozları derken sosyal medyanın çok konuşulanları arasında yer almayı yine başardılar. İşte aralarında Aydan Şener, Serenay Sarıkaya, Pınar Altuğ ve Cansu Dere'nin de bulunduğu yaza damga vuran bikinili ünlüler…

06.07.2021 23:40 - Son Güncelleme: 07.07.2021 00:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





