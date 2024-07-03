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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerine bakın! Meğer onlar da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasının izinden giden Mina ve İrem...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sadece sporculuğuyla değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki başarılı sporcunun özel hayatı ve ailesi de merak konusu olmaya devam ediyor. Zehra Güneş'in, kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ablalarının izinden giden İrem Nur ve Mina Güneş, güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:19
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! Meğer onlar da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasının izinden giden Mina ve İrem... 1

Hem yetenekleri hem de güzellikleriyle göz kamaştıran İrem Nur ve Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyorlar. Başarılarıyla ablalarının izinden giden kardeşler, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! Meğer onlar da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasının izinden giden Mina ve İrem... 2

Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! Meğer onlar da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasının izinden giden Mina ve İrem... 3

Zehra Güneş'in, spora olan tutkusunu ve yeteneğini ailesinden aldığını söylemek yanlış olmaz. Kendisi gibi milli voleybolcu olan iki ablası, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de voleybol dünyasında "Güneş Rüzgarı" estirmeye hazırlanıyor.

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