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Haberler Magazin Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi bakın kim çıktı! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası organizasyonlardaki 11. kupasını kazanan sarı-siyahlı takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. İşte Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen biricik kardeşi...

22.05.2022 22:19 - Son Güncelleme: 22.05.2022 22:19
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katan ve kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş'in kardeşini görenler ise "Ablasını gölgede bıraktı", "Güzellik genetik", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlarında bulundu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen kardeşi, adeta sosyal medyayı salladı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı

İşte başta Zehra Güneş olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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