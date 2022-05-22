Ünlü voleybolcu Zehra Güneş’in kardeşi bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Güzelliğiyle ablasına rakip oldu gören inanamadı
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi bakın kim çıktı! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Uluslararası organizasyonlardaki 11. kupasını kazanan sarı-siyahlı takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. İşte Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen biricik kardeşi...
22.05.2022 22:19 - Son Güncelleme: 22.05.2022 22:19
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı.
Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen kardeşi, adeta sosyal medyayı salladı.